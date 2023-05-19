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Карпенко Иван Ефимович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1838

Дата смерти

02.08.1866

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Карпенко Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1858

Жена: Карпенко Надежда Каллиниковна

Рождение ребёнка
19.01.1863

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Каллиниковна

Рождение ребёнка
27.10.1866

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Каллиниковна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1866
Причина смерти: холера
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