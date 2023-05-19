Карпенко Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти02.08.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Карпенко Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1858
Рождение ребёнка
19.01.1863
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Каллиниковна
Рождение ребёнка
27.10.1866
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Каллиниковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1866
Причина смерти: холера