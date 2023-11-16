Литвинова -- Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова -- Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Литвинова Евгения Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: Литвинова Анна Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Литвинов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Литвинова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Литвинов Павел Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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