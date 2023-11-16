Литвинова -- Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Литвинова Евгения Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1895
Дочь: Литвинова Анна Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Литвинов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Литвинова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Литвинов Павел Степанович
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Степанович
Смерть
Неизвестно