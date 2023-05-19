Филатова (Гальцева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Гальцева) Прасковья Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1854

Муж: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
23.11.1855

Сын: Филатов Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
21.10.1863

Сын: Филатов Яков Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
12.03.1866

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
23.09.1867

Сын: Филатов Федор Иванович

Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич

Бракосочетание
15.05.1885

Муж: Козлов Евгений Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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