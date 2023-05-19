Филатова (Гальцева) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1854
Рождение ребёнка
23.11.1855
Сын: Филатов Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
21.10.1863
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
12.03.1866
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
23.09.1867
Отец ребёнка: Филатов Иван Ерофеевич
Бракосочетание
15.05.1885
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно