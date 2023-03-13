Щипакина Федосья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1902
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Рождение ребёнка
11.05.1906
Сын: Щипакинъ Константинъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Рождение ребёнка
17.01.1909
Дочь: Батанина Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Рождение ребёнка
16.01.1912
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Рождение ребёнка
08.05.1918
Сын: Щипакинъ Николай
Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Павелъ