Щипакина Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипакина Федосья Михайлова

Щипакина Федосья Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1902

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1906

Сын: Щипакинъ Константинъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1909

Дочь: Батанина Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1912

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1918

Сын: Щипакинъ Николай

Отец ребёнка: Щипакинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Павелъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close