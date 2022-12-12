Стефан Никитин
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1841
Жена: Анна Александрова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1842
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно