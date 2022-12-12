Стефан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Никитин

Стефан Никитин

avatar

Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.09.1841

Жена: Анна Александрова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Военная служба
1842
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close