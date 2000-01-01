Солдаткина Клава Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солдаткин Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно