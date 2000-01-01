Солдаткина Клава Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина Клава Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдаткин Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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