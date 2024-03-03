Харченко (Бородулина) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Бородулина) Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1982

Отец: не указан

Мать: Бородулин Ирина

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