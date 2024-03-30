Шишкин Василий Нестерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Призыв на военную службу
08.05.1944
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Нестрович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дат... Показать все
Призыв на военную службу
08.05.1944
Сайт "Память народа" Шишкин Васили. (Василий) Нестерович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1895 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место при... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Сайт "Память народа" Шишкин Василий Нестерович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Татарская АССР, Казанская обл. Воинское звание: рядовой Последнее место службы: команда 200 Д... Показать все
Смерть
Неизвестно