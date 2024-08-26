Волкова Марья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Волков Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Волкова) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Волкова) Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Волкова) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно