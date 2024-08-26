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Волкова Марья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Фёдор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Волкова) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Волков Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Волкова) Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Волков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Волкова) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Волков Фёдор Иванович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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