Асанов Иван Васильевич
Место рождениясело Гардале
Дата рождения26.12.1926
Дата смерти21.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926
Отец: Асанов Василий
Мать: Асанова Анна
село Гардале
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асанов Николай
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
21.10.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Диабет