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Асанов Иван Васильевич

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Место рождения

село Гардале

Дата рождения

26.12.1926

Дата смерти

21.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926

Отец: Асанов Василий

Мать: Асанова Анна

село Гардале
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанов Николай

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
21.10.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Диабет