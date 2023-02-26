Анастасия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Яковлева Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Леон Васильев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Александр Леонов

Отец ребёнка: Леон Васильев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Евсей Леонов

Отец ребёнка: Леон Васильев

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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