Анастасия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Яковлева Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Леон Васильев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александр Леонов
Отец ребёнка: Леон Васильев
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Евсей Леонов
Отец ребёнка: Леон Васильев
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно