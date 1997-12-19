Костючок (Чуприна) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костючок (Чуприна) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1936

Дата смерти

19.12.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1959

Дочь: Рыжкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Костючок Михаил Григорьевич

Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
19.12.1997
Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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