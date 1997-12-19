Костючок (Чуприна) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1936
Дата смерти19.12.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1959
Дочь: Рыжкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Костючок Михаил Григорьевич
Северская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
19.12.1997
Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край