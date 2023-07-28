Малюкова (Малюкова) Алла Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малюков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Легута Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюков Дмитрий ?
Отец ребёнка: Легута Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Легута Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букреев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Букреев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Василий