Малюкова (Малюкова) Алла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкова (Малюкова) Алла Александровна

Место рождения

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малюков Александр

Мать: Малюкова Галина Георгиевна

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легута Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюков Дмитрий ?

Отец ребёнка: Легута Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легута Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букреев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Букреев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Василий