Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна

Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1836

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
07.11.1838

Сын: Булдаков Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Булдаков Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
23.11.1839

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Бракосочетание
03.07.1840

Муж: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1846

Сын: Булдаков Хрисанф Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шабалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.1851

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1855

Сын: Булдаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
31.10.1857

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Смерть
03.06.1882
Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
05.06.1882
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close