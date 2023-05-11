Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти03.06.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1836
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1838
Сын: Булдаков Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1839
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Бракосочетание
03.07.1840
Рождение ребёнка
14.03.1846
Сын: Булдаков Хрисанф Фёдорович
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Шабалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1851
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1855
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
31.10.1857
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Смерть
03.06.1882
Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
05.06.1882