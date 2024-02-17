Никоноров Нифонт Никонорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти17.02.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Никонор Александров
Мать: Александра Лухоянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоноров Василий
Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Никоноров Александр Нифонтович
Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Никоноров Иван Нифонтович
Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: (Никоноров) Михаил Нифонтович
Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1885
Дочь: Никонорова Александра Нифонтовна
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
15.08.1886
Сын: Никоноров Павел Нифонтович
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Бракосочетание
08.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1890
Дочь: (Никонорова) Анастасия Нифонтовна
Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна
Смерть
17.02.1907 ст.
От чахотки.