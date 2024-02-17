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Никоноров Нифонт Никонорович

Место рождения

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

17.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Никонор Александров

Мать: Александра Лухоянова

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоноров Василий

Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Никоноров Александр Нифонтович

Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Никоноров Иван Нифонтович

Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Сын: (Никоноров) Михаил Нифонтович

Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
22.04.1885

Дочь: Никонорова Александра Нифонтовна

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
15.08.1886

Сын: Никоноров Павел Нифонтович

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Бракосочетание
08.01.1890 ст.

Жена: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
12.10.1890

Дочь: (Никонорова) Анастасия Нифонтовна

Мать ребёнка: Никонорова (Иванова) Евдокия Ивановна

Смерть
17.02.1907 ст.
От чахотки.

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