Дружинин Феофилакт Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Феофилакт Евтихиевич

Дружинин Феофилакт Евтихиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Дружинин Евтихий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дружинин Тихон Феофилактович

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дружинин Иван Феофилактович

Мать ребёнка: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close