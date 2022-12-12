Дружинин Феофилакт Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Дружинин Евтихий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дружинин Тихон Феофилактович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дружинин Иван Феофилактович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно