Голополосова Агафья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голополосова Агафья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Голополосова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Голополосов Титъ Петров

Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Голополосов Иванъ Петров

Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голополосов Петр Корнеев

Смерть
1769