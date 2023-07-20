Голополосова Агафья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Голополосова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Голополосов Петр Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1769