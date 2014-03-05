Курицына Дарья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына Дарья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2014

Отец: не указан

Мать: Хлюстова Анастасия Сергеевна

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