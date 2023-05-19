Рожнов Сильвестр Федотович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти27.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Рожнов Федот Яковлевич
Мать: Рожнова Елена Васильевна
Бракосочетание
15.01.1906
Рождение ребёнка
24.11.1906
Дочь: Екатерина Сильвестровна
Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
14.11.1910
Сын: Рожнов Филипп Сильвестрович
Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: Варвара Сильвестровна
Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
10.02.1920
Дочь: Валентина Сильвестровна
Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1922
Причина смерти: голод