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Рожнов Сильвестр Федотович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1877

Дата смерти

27.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рожнов Федот Яковлевич

Мать: Рожнова Елена Васильевна

Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Рожнова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Екатерина Сильвестровна

Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
14.11.1910

Сын: Рожнов Филипп Сильвестрович

Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: Варвара Сильвестровна

Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
10.02.1920

Дочь: Валентина Сильвестровна

Мать ребёнка: Рожнова Прасковья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1922
Причина смерти: голод
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