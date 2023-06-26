Гладкова (Косухина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Косухина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1976

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1976

Отец: Косухин Николай Наумович

Мать: Косухина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Роман Леонидович

Рождение ребёнка
21.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Роман Леонидович