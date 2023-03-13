Воронина Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти10.03.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Воронинъ Андрей
Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мамыкина Прасковья
Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Воронинъ Иванъ
Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сентюрина Авдотья
Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронинъ Родионъ
Смерть
10.03.1811