Воронина Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Прасковья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

10.03.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Воронинъ Андрей

Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мамыкина Прасковья

Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Воронинъ Иванъ

Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сентюрина Авдотья

Отец ребёнка: Воронинъ Родионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Родионъ

Смерть
10.03.1811
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