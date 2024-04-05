Голобурдина (Духанина) Прасковья Васильевна
Место рожденияс. Слободское Козловского уезда
Дата рождения1702
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Духанин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева
Отец ребёнка: Голобурдин Однодворец Дорофей Андреев
Рождение ребёнка
1733
Сын: Голобурдин Леонтий Дорофеев
Отец ребёнка: Голобурдин Однодворец Дорофей Андреев
Смерть
1765