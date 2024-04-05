Голобурдина (Духанина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голобурдина (Духанина) Прасковья Васильевна

Место рождения

с. Слободское Козловского уезда

Дата рождения

1702

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Духанин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Скороходова(Голобурдина) (Голобурдина) Мария Дорофеева

Отец ребёнка: Голобурдин Однодворец Дорофей Андреев

Рождение ребёнка
1733

Сын: Голобурдин Леонтий Дорофеев

Отец ребёнка: Голобурдин Однодворец Дорофей Андреев

Смерть
1765

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