(Теревяйнен) Галина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теревяйнен) Галина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: Теревяйнен Матвей Данилович

Мать: Фрейман Лариса Петровна