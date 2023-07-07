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(Теревяйнен) Галина Матвеевна
(Теревяйнен) Галина Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Теревяйнен Матвей Данилович
Мать
Фрейман (Теревяйнен) Лариса Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Теревяйнен Матвей Данилович
Мать:
Фрейман Лариса Петровна
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