Бандуркина (Смирнова) Елисавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 08.11.1904
Рождение ребёнка
Около 16.09.1905
Дочь: Бандуркина (Бандуркина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович
Рождение ребёнка
06.01.1908
Сын: Бандуркин Александр Иванович
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович
Рождение ребёнка
06.10.1910
Дочь: (Бандуркинна) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бандуркин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович
Рождение ребёнка
22.09.1916
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Бандуркина Валя (?) Ивановна
Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович