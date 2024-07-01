Бандуркина (Смирнова) Елисавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандуркина (Смирнова) Елисавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 08.11.1904

Муж: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
Около 16.09.1905

Дочь: Бандуркина (Бандуркина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
06.01.1908

Сын: Бандуркин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
06.10.1910

Дочь: (Бандуркинна) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бандуркин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Бандуркин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Бандуркина Валя (?) Ивановна

Отец ребёнка: Бандуркин Иван Иларионович

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