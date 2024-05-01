Пахомова Ирина Олеговна
Место рождения
Дата рождения14.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.2013
Сын: Пахомов (Уруев) Давид (Артём) Владимирович
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
03.06.2014
Дочь: Пахомова Евника Владимировна
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
20.09.2017
Дочь: Пахомова Есфирь Владимировна
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.2019
Сын: Пахомов (Бурякин) Иосиф (Тимофей) Владимирович
Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович