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Пахомова Ирина Олеговна

Место рождения

Шерегеш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1982

Отец: Рыков Олег Анатольевич

Мать: Рыкова (Иванова) Галина Иосифовна

Шерегеш, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
26.03.2013

Сын: Пахомов (Уруев) Давид (Артём) Владимирович

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.06.2014

Дочь: Пахомова Евника Владимировна

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.09.2017

Дочь: Пахомова Есфирь Владимировна

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.2019

Сын: Пахомов (Бурякин) Иосиф (Тимофей) Владимирович

Отец ребёнка: Пахомов Владимир Владимирович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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