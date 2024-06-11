Кильян Эдуард Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кильян георгий месропович
Мать: Кильян ираида павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кильян катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кильян ираида эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркевич витория викторовна