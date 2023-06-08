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Негазин Василий Сергеевич
Негазин Василий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1986
Пол
Мужской
Отец
Негазин Сергей
Мать
Негазина (Шишкарева) Татьяна Васильевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец:
Негазин Сергей
Мать:
Негазина Татьяна Васильевна
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