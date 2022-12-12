Прилучная Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Прилучный Андриан Никитич
Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно