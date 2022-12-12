Прилучная Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Прилучный Андриан Никитич

Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович

Бракосочетание
До 1742

Муж: Прилучный Никита Константинович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Прилучный Максим Никитич

Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Прилучный Егор Никитич

Отец ребёнка: Прилучный Никита Константинович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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