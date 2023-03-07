Сиротин Николай Семенов
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1911
Жена: не указана
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.10.1911
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1916
Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова
Рождение ребёнка
02.12.1917
Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова
Смерть
Неизвестно