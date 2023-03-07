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Сиротин Николай Семенов

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Место рождения

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.10.1911

Жена: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.10.1911

Жена: Сиротина Александра Иванова

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1916

Сын: Сиротин Василий Николаев

Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Сиротин Николай Николаев

Мать ребёнка: Сиротина Александра Иванова

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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