Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти10.?.1832
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Дмитрий Митрофанов
Мать: Пелагея Алипиева
МК-1832 Когда и кто имянно померли. 03.01.1832 Десятаго числа Казенной Евковской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Димитрея Митрофанова сын Иван Кем исповеданы и приобщены. Приходским с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.?.1832
МК-1832 Когда и кто имянно померли. 03.01.1832 Десятаго числа Казенной Евковской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Димитрея Митрофанова сын Иван Кем исповеданы и приобщены. Приходским с... Показать все