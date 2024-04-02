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Иван Дмитриев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

10.?.1832

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дмитрий Митрофанов

Мать: Пелагея Алипиева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1832 Когда и кто имянно померли. 03.01.1832 Десятаго числа Казенной Евковской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Димитрея Митрофанова сын Иван Кем исповеданы и приобщены. Приходским с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
10.?.1832
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1832 Когда и кто имянно померли. 03.01.1832 Десятаго числа Казенной Евковской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Димитрея Митрофанова сын Иван Кем исповеданы и приобщены. Приходским с... Показать все

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