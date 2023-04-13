Рогоза Ефросинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогоза Ефросинья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1867

Сын: Рогоза Петр Иванович

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кислинская Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рогоза Андрей Иванович

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Рогоза Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Рогоза Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогоза Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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