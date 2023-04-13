Рогоза Ефросинья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1867
Сын: Рогоза Петр Иванович
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кислинская Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Рогоза Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогоза Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно