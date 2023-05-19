Бабин Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Федор Антонович

Бабин Федор Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1868

Отец: Бабин Антон Семенович

Мать: Бабина Анастасия Федоровна

Бракосочетание
05.02.1892

Жена: Бабина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1893

Сын: Бабин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Бабин Иван Федорович

Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
04.04.1904

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close