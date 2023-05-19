Бабин Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения17.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1868
Отец: Бабин Антон Семенович
Бракосочетание
05.02.1892
Жена: Бабина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1893
Сын: Бабин Ефим Федорович
Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1899
Сын: Бабин Иван Федорович
Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1904
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Бабина Наталья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно