Белянина (Лещенко) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1999
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Белянин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
11.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белянин Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно