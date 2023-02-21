Белянина (Лещенко) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Лещенко) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1999

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Белянин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
11.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белянин Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянин Дмитрий Владимирович

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