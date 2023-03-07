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Белогозинская Агриппина Галаева

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Галаев Дмитрий Федорович

Мать: Галаева Александра Терентьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1897

Муж: Белогозинский Николай Денисович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1900

Сын: Белогозинский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Белогозинский Петр Николаевич

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1903

Сын: Белогозинский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1906

Сын: Белогозинский Егор Николаевич

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Белогозинский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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