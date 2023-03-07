Белогозинская Агриппина Галаева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
29.?.1897
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1900
Сын: Белогозинский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Белогозинский Петр Николаевич
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1903
Сын: Белогозинский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1906
Сын: Белогозинский Егор Николаевич
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Белогозинский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Белогозинский Николай Денисович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно