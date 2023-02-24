Белогозинский Андрей Николаевич
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти?.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1938
Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Куйбышевская область, Барановский район, село Куроедово, Россия
Смерть
?.05.1979
Кызылорда , Казахстан
Похороны
Неизвестно
Кызылорда, Казахстан