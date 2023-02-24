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Белогозинский Андрей Николаевич

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

?.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Белогозинский Николай Денисович

Мать: Белогозинская Агриппина Галаева

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белогозинская Клавдия Константиновна

Село Пороги ( Куроедово ) , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белогозинская Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белогозинская Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белогозинская Клавдия Константиновна

Куйбышевская область, Барановский район, село Куроедово, Россия
Смерть
?.05.1979
Кызылорда , Казахстан
Похороны
Неизвестно
Кызылорда, Казахстан
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