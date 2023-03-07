Сайдакова Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдакова Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

09.01.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайдаков Тарасий Яковлевич

Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайдаков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайдаков Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаков Яков Андрианов

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.01.1900 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От удушья
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