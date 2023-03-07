Сайдакова Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти09.01.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайдаков Тарасий Яковлевич
Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайдаков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сайдаков Яков Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1900 ст.
Причина смерти: От удушья