Оглоблин Максим Сидорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Русакова Кириена Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Оглоблин Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна
Рождение ребёнка
04.12.1874
Сын: Оглоблин Николай Максимович
Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна
Смерть
Неизвестно