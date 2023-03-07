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Оглоблин Максим Сидорович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Русакова Кириена Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Оглоблин Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1874

Сын: Оглоблин Николай Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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