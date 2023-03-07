Оглоблин Дмитрий Максимович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
29.10.1882
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Оглоблин Пмв Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна
Рождение ребёнка
10.05.1889
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Оглоблин Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Оглоблин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна
Смерть
Неизвестно