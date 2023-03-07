Оглоблин Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблин Дмитрий Максимович

Оглоблин Дмитрий Максимович

avatar

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Оглоблин Максим Сидорович

Мать: Оглоблина Зиновия Антоновна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1882

Жена: Оглоблина Феоктиста Михаиловна

Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Оглоблин Пмв Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1889

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Оглоблин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Оглоблин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Оглоблина Феоктиста Михаиловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close