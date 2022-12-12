Качина Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Параскева Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Качин Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.

Дочь: Качина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Качин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Качин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Гавриил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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