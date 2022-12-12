Качина Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.
Дочь: Качина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Качин Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно