Замков Анатолий Пантилеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1930
Дата смерти04.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930
Отец: Замко Пантелей
Мать: Замко Татьяна
Рождение ребёнка
25.09.1955
Дочь: Кудря Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Замкова Лидия Анисимовна
Рождение ребёнка
25.05.1958
Сын: Замков Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Замкова Лидия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замкова Лидия Анисимовна
Смерть
04.05.2016