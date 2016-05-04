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Замков Анатолий Пантилеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1930

Дата смерти

04.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930

Отец: Замко Пантелей

Мать: Замко Татьяна

Рождение ребёнка
25.09.1955

Дочь: Кудря Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Замкова Лидия Анисимовна

Рождение ребёнка
25.05.1958

Сын: Замков Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Замкова Лидия Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замкова Лидия Анисимовна

Смерть
04.05.2016