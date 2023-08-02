Высоцкий Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высоцкая Мария Федоровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высоцкая Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно