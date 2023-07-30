Королев Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Николай Осипович
Мать: Королев Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Нина Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Зинаида Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Галина Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно