Королев Аркадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Аркадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Николай Осипович

Мать: Королев Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Нина Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Зинаида Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Галина Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно