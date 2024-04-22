Войнов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1916
Дата смерти28.10.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916
Место жительства
С 1925
Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
?.01.1935
Рождение ребёнка
06.12.1935
Сын: Войнов Александр Павлович
Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна
Рождение ребёнка
28.05.1939
Рождение ребёнка
02.10.1941
Рождение ребёнка
29.12.1946
Рождение ребёнка
17.05.1949
Смерть
28.10.1973
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия