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Войнов Павел Григорьевич

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1916

Дата смерти

28.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916

Отец: Войнов Григорий Алексеевич

Мать: Войнова Наталья Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1925
Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
?.01.1935

Жена: Коршунова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
06.12.1935

Сын: Войнов Александр Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
28.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
02.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
29.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
17.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коршунова Антонина Степановна

Смерть
28.10.1973
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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