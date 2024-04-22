Войнова (Мухина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова (Мухина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Воскресенская Лашма, Наровчатский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенская Лашма, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Или 1897
Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Войнов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кулагина-Тюрюнова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Войнов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Войнов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич

Смерть
1977
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