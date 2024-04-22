Войнова (Мухина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Или 1897
Рождение ребёнка
11.06.1916
Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кулагина-Тюрюнова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Войнов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Войнов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войнов Григорий Алексеевич
Смерть
1977