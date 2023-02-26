Федотова Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Анисья Павлова
Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Павел Иванов
Смерть
Неизвестно