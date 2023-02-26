Федотова Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анисья Павлова

Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Федотов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1904

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Федотов Павел Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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