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Дударева Яна Станиславовна
Дударева Яна Станиславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.2000
Пол
Женский
Отец
Дударев Станислав Яковлевич
1967 г.р.
Мать
Дударева (Гетманская) Елена Валентиновна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2000
Отец:
Дударев Станислав Яковлевич
Мать:
Дударева Елена Валентиновна
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