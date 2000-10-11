Дударева Яна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударева Яна Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2000

Отец: Дударев Станислав Яковлевич

Мать: Дударева Елена Валентиновна

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