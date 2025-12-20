Корнева (Корнева) Ольга Юрьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корнева (Корнева) Ольга Юрьевна

Автор
ОК
Корнева О.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Корнев Юрий Алексеевич01.01.1942 г.р.
Мать
Корнева Лидия Ильинична20.02.1947 г.р.
Супруги
Нагшбанди Мохаммад Рахим АннаклычевичНеизвестно г.р.
Дети
Нагшбанди Рабиа Мохаммадрахимовна29.09.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнев Юрий Алексеевич

Мать: Корнева Лидия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагшбанди Мохаммад Рахим Аннаклычевич

Рождение ребёнка
29.09.1995

Дочь: Нагшбанди Рабиа Мохаммадрахимовна

Отец ребёнка: не указан

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