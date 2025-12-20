Корнева (Корнева) Ольга Юрьевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКорнев Юрий Алексеевич01.01.1942 г.р.
МатьКорнева Лидия Ильинична20.02.1947 г.р.
Супруги
Нагшбанди Мохаммад Рахим АннаклычевичНеизвестно г.р.
Дети
Нагшбанди Рабиа Мохаммадрахимовна29.09.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнев Юрий Алексеевич
Мать: Корнева Лидия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1995
Дочь: Нагшбанди Рабиа Мохаммадрахимовна
Отец ребёнка: не указан