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Пупыдов Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупыдов Фёдор Васильевич

Мать: Владимирова Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
21.01.1971

Сын: Пупыдов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
18.03.1973

Сын: Пупыдов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
30.03.1981

Сын: Пупыдов Эдуард Григорьевич

Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупыдова Екатерина Андреевна