Пупыдов Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1971
Сын: Пупыдов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
18.03.1973
Сын: Пупыдов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1981
Сын: Пупыдов Эдуард Григорьевич
Мать ребёнка: Пупыдова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно