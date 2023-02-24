(Гордеева) Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Гордеев Иосиф Алексеевич
Мать: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Александр Николаевич
Смерть
2015