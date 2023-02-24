(Гордеева) Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Надежда Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Гордеев Иосиф Алексеевич

Мать: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Александр Николаевич

Смерть
2015
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