Тулупов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1935
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тбилиси, Грузинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
25.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тбилиси, Грузинская ССР, СССР
Смерть
2017
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Старость